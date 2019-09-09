В Ростовской области заработала горячая линия по качеству рыбной и мясной продукции

СЕГОДНЯ 15:07 2019-09-09T15:07:09+03:00

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Жители Ростовской области смогут задать свои вопросы по качеству мясной и рыбной продукции по телефонам горячей линии. Она стартует в региональном Управлении Роспотребнадзора с 11 сентября и продлится до 25 числа того же месяца.

Позвонив по номерам телефонов, указанным ниже, можно будет задать свой вопрос о том, какие требования предъявляются к такого рода товарам какие документы должны быть у продавцов, что делать, если возникли сомнения в качестве, условиях хранения или сроках годности продукции. А также, куда писать и присылать жалобы по данному факту, плюс какие санкции, согласно законодательству, предусмотрены для нарушителей.

Известно, что горячая линия будет работать в рабочее время - по будням с 09:00 до 18:00, перерыв - с 13:00 до 13:45.

АЛЛО!

Телефоны «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Ростовской области: (863) 263-66-38, 251-23-77, 253-48-90 и 253-29-72.

ИСТОЧНИК KP.RU