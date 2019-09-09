«Неси свой свет в глаза туманные»: Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева рассказала об очищении подсознания
Об очищении подсознания рассказала самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева. После того, как завидная модель семь месяцев назад стала матерью, на смену откровенным снимкам в ее Инстаграм все чаще приходят либо семейные фото, либо посты-размышления. Вот и на этот раз ростовчанка рассказала о знаниях, которые насобирала в течение жизни. И, в частности, как быть, если кто-то вдруг попал в сложную ситуацию. По словам блондинки, этот вопрос поклонники задают ей чаще всего.
- Хотите бороться - ваше право, но запомните, что причины всех событий в нашей жизни - мы сами, - написала Лопырева. - Осознать, принять и проработать. Страх, агрессия и борьба - это низкие энергии из прошлых жизней. ...Все, кто интересуется этой темой, знают, что энергии земли повышаются и мы должны повышать свои. Время изменилось и настал момент просто замечать красоту вокруг себя и в себе.
Однако не все подписчики согласились с этим.
- Вы в госпитале не работали. А мы с врачами боремся за пациентов и они сами борются за жизнь каждый день. Борьба, защита и сопротивление-единственный способ, а не созерцать - написал один из поклонников.
Другая продолжила тему:
- Я вас уважаю и восхищаюсь, но эта самая ужасная ваша мысль: «причины всех событий - мы сами». С точки зрения медицины - это абсолютный абсурд. Вы попробовали бы это объяснить родителям в детской реанимации.
Но были и те, кто поддержал красавицу:
- Как правило люди ищут причины бедствий/неудач на поверхности, что говорит банальности человеческого сознания, - пишет один из подписчиков. - Улучшая душу, человек улучшает качество жизни и ее наполненность! Ты молодец. Неси свой свет в глаза туманные.
Или такой комментарий:
- Мы просим господа изменить ситуацию, не понимая, что он послал нам ее чтобы изменились мы...
ИСТОЧНИК KP.RU