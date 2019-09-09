«Неси свой свет в глаза туманные»: Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева рассказала об очищении подсознания

СЕГОДНЯ 15:26 2019-09-09T15:38:57+03:00

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Об очищении подсознания рассказала самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева. После того, как завидная модель семь месяцев назад стала матерью, на смену откровенным снимкам в ее Инстаграм все чаще приходят либо семейные фото, либо посты-размышления. Вот и на этот раз ростовчанка рассказала о знаниях, которые насобирала в течение жизни. И, в частности, как быть, если кто-то вдруг попал в сложную ситуацию. По словам блондинки, этот вопрос поклонники задают ей чаще всего.

- Хотите бороться - ваше право, но запомните, что причины всех событий в нашей жизни - мы сами, - написала Лопырева. - Осознать, принять и проработать. Страх, агрессия и борьба - это низкие энергии из прошлых жизней. ...Все, кто интересуется этой темой, знают, что энергии земли повышаются и мы должны повышать свои. Время изменилось и настал момент просто замечать красоту вокруг себя и в себе.

Однако не все подписчики согласились с этим.

- Вы в госпитале не работали. А мы с врачами боремся за пациентов и они сами борются за жизнь каждый день. Борьба, защита и сопротивление-единственный способ, а не созерцать - написал один из поклонников.

Другая продолжила тему:

- Я вас уважаю и восхищаюсь, но эта самая ужасная ваша мысль: «причины всех событий - мы сами». С точки зрения медицины - это абсолютный абсурд. Вы попробовали бы это объяснить родителям в детской реанимации.

lopyrevavika Бесконечное сейчас

Но были и те, кто поддержал красавицу:

- Как правило люди ищут причины бедствий/неудач на поверхности, что говорит банальности человеческого сознания, - пишет один из подписчиков. - Улучшая душу, человек улучшает качество жизни и ее наполненность! Ты молодец. Неси свой свет в глаза туманные.

Или такой комментарий:

- Мы просим господа изменить ситуацию, не понимая, что он послал нам ее чтобы изменились мы...

ИСТОЧНИК KP.RU