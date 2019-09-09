2019-09-09T15:36:30+03:00
Происшествия

Едва не погиб: в Каменске пожарные спасли пенсионера из горящей квартиры

Во время тушения в многоэтажном доме эвакуировали 45 человек
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Горела квартира на верхнем этажеГорела квартира на верхнем этажеФото: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО
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В минувшее воскресенье, 8 сентября, в городе Каменск-Шахтинский (микрорайон Лиховской) едва не погиб человек.

- Произошло загорание квартиры в жилом доме, - рассказали в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС. - Через пять минут пожарные были на месте.

Пока одни подавали первый ствол, чтобы остановить огонь, который мог перекинуться на соседние помещения и чердак, другие эвакуировали людей (вывели 45 человек, включая шестерых детей).

Пожарным удалось спасти 62-летнего хозяина квартиры, которого вынесли из комнаты, после чего передали медикам. В тушении принимали участие: пять пожарных и один доброволец, которые задействовали две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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