«Фантастическая красотка»: Известная пловчиха Юлия Ефимова показала платье со свадьбы

СЕГОДНЯ 15:53 2019-09-09T15:53:53+03:00

Спортсменка на несколько дней приехала в родной Волгодонск. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.

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Праздничное платье продемонстрировала на днях пловчиха Юлия Ефимова. Титулованная спортсменка показала подписчикам платье, в котором появилась на торжестве. Судя по всему, проходило оно в ее родном городе Волгодонске Ростовской области, куда Чемпионка Европы по плаванию явилась при полном параде.

- Ах эта свадьба пела и плясала, - подписала фото Ефимова, на котором она позирует в атласном платье розового цвета в пол.

Подписчики не смогли удержаться от восхитительных сообщений в адрес хозяйки странички. - Очень красивое платье, нежное такое. И оно вам, Юлечка, очень идет, - написала одна из них.

- Эффектно и грациозно, и как всегда в прекрасном настроении, - пишет другая.

pryanya93 Ах эта свадьба пела и плясала

- Величайший пловец в истории России. Легенда. Сила, которая обжигает даже издалека, яркий свет ярости и непокорности. Сложно представить, что испытывают твои соперницы, ведь они горят в твоем огне, - выразил свои мысли еще один фанат.

Были и такие комментарии: «Фантастическая красотка», «Платье достойно хозяйке!», «Юля-бомба», «Изумительно красива» и «Выкладывай фото в платье почаще».

ИСТОЧНИК KP.RU