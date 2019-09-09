2019-09-09T16:08:06+03:00
Общество

В Ростовской области аптеку оштрафовали на миллион рублей за продажу лекарства

Его должны были изъять из обращения еще в феврале этого года
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Лекарственный препарат должен был быть изъят из продажи во всех аптеках еще с февраля 2019 года. Фото: ТИМОФЕЕВ Иван.Лекарственный препарат должен был быть изъят из продажи во всех аптеках еще с февраля 2019 года. Фото: ТИМОФЕЕВ Иван.
Изменить размер текста:

В Ростовской области одну из аптек оштрафовали на кругленькую сумму после того, как житель региона смог купить там запрещенный препарат. Известно, что еще в феврале этого года Росздравнадзор сообщил аптекарским сетям, что лекарство изымается из обращения. По одной из причин, препарат, предназначенный для лечения кашля, мог оказывать пагубное влияние на сердце человека и нормальные механизмы регуляции его ритма.

В итоге, несмотря на запрет, в одной из аптек лекарство (оно выпускалось как в таблетках, так и в виде сиропа, - прим. автр.) все же продавалось. После жалобы дончанина, материалы и были переданы в суд. Мировой судья принял решение оштрафовать директора аптеки на 100 тысяч рублей, а саму организацию - на миллион.

Кроме того, ранее на карандаш Росздравнадзора по Ростовской области попали еще две аптеки, общая сумма штрафов тогда составила 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ростовском ипподроме во время скачек погибла лошадь
Безработная жительница города Шахты едва не зарезала возлюбленного
В Морозовском районе мужчина угнал у родственника машину, пока тот спал
Грозил уголовными делами: аферист, представляясь следователем, вымогал деньги у ростовчан
В Белой Калитве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 23-летнего парня во время криминальных разборок
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
«Ростов потерял Татьяну!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова рассказала о своих слабостях
«Миссис Россия» Полина Диброва провела ночь в метро
«Любимые упражнения на ягодицы»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в бикини наглядно показала, как они будут выглядеть
Доходность до 8% годовых: новый накопительный счет «Копилка» от ВТБ доступен онлайн
«Фантастическая красотка»: Известная пловчиха Юлия Ефимова показала платье со свадьбы