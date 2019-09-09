В Ростовской области аптеку оштрафовали на миллион рублей за продажу лекарства

СЕГОДНЯ 16:06 2019-09-09T16:08:06+03:00

Лекарственный препарат должен был быть изъят из продажи во всех аптеках еще с февраля 2019 года. Фото: ТИМОФЕЕВ Иван.

Его должны были изъять из обращения еще в феврале этого года

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В Ростовской области одну из аптек оштрафовали на кругленькую сумму после того, как житель региона смог купить там запрещенный препарат. Известно, что еще в феврале этого года Росздравнадзор сообщил аптекарским сетям, что лекарство изымается из обращения. По одной из причин, препарат, предназначенный для лечения кашля, мог оказывать пагубное влияние на сердце человека и нормальные механизмы регуляции его ритма.

В итоге, несмотря на запрет, в одной из аптек лекарство (оно выпускалось как в таблетках, так и в виде сиропа, - прим. автр.) все же продавалось. После жалобы дончанина, материалы и были переданы в суд. Мировой судья принял решение оштрафовать директора аптеки на 100 тысяч рублей, а саму организацию - на миллион.

Кроме того, ранее на карандаш Росздравнадзора по Ростовской области попали еще две аптеки, общая сумма штрафов тогда составила 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU