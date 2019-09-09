2019-09-09T16:24:47+03:00
Общество

Доходность до 8% годовых: новый накопительный счет «Копилка» от ВТБ доступен онлайн

Проценты начисляются ежедневно на остаток, а снять средства без потери дохода можно в любое время
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Новый накопительный счет «Копилка» с доходностью до 8% годовых запустили в мобильном приложении и web-версии ВТБ-Онлайн. Его основное преимущество для клиентов в том, что начисление процентов на остаток происходит ежедневно, а снять средства без потери дохода можно в любое время. Кроме того, ВТБ-Онлайн позволяет перевести деньги для пополнения счета с карты другого банка мгновенно и без комиссии.

К слову, открыть накопительный счет «Копилка» можно в рублях, долларах США и евро самостоятельно в мобильном приложении или web-версии ВТБ-Онлайн. Для этого в разделе «Витрина» в меню необходимо выбрать вкладку «Сбережения». Так, максимальная ставка рублевого счета в 8% годовых доступна при условии подключения опции «Сбережения» по Мультикарте ВТБ (без нее - 6,5% годовых). Предложение действительно для суммы размещенных средств, не превышающей 300 тысяч рублей.

Как рассказали в банке, только за восемь месяцев этого года пользователи ВТБ-Онлайн дистанционно открыли вклады и накопительные счета на общую сумму более одного триллиона рублей. При этом львиную долю вкладов на сегодняшний день - 64%, клиенты банка оформляют без посещения офиса.

ВАЖНО!

С более подробной информацией об условиях накопительного счета «Копилка» можно ознакомиться на сайте ВТБ.

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