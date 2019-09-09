«Любимые упражнения на ягодицы»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в бикини наглядно показала, как они будут выглядеть

СЕГОДНЯ 16:49 2019-09-09T16:49:25+03:00

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Несмотря на то, что пляжный сезон в России подходит к концу, красавицы-модели думают над тем, как усовершенствовать свою фигуру. Так «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова продемонстрировала поклонникам, как должны выглядеть правильные ягодицы, а после поделилась с подписчиками и ТОП-6 упражнений, которые помогают ей поддерживать их в отличной форме.

rasulova_valentina Любимые упражнения на ягодицы

Красавица перечислила, что ей больше всего полюбились: ягодичный мостик со штангой, становая тяга, приседания в тренажере Смита, жим ногой, стоя на коленях в том же тренажере, болгарские выпады со скамьи и присед с гирей, который она выполняет максимально глубоко.

После чего Расулова спросила у подписчиков, какие упражнения нравятся им. Одна из фанаток добавила в копилку эффективных техник «выпады с гантелями». Остальные просто ограничились комплиментами в адрес модели: «Шикарная фигурка» и «Такой цветочек».

rasulova_valentina Даже не верится.. #happy

ИСТОЧНИК KP.RU