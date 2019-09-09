«Миссис Россия» Полина Диброва провела ночь в метро

СЕГОДНЯ 17:04 2019-09-09T17:04:06+03:00

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«Миссис Россия» Полина Диброва снова в ударе. Многодетной матери на месте не сидится и она рассказала о новом приключении.

- Ночь в метро, - подписала Полина снимок, на котором позирует в шляпке в стиле ретро, а также вязанном жакете. Первый вагон Столичного Метрополитена, яркие образы тех времен и конечно, советское шампанское. Буквально через пару часов эти места наполнятся огромным числом жителей и гостей столицы, а пока тишина.

polinadibrova Ночь в Метро. Пора снять и такой фильм

При этом Полина пояснила, что это не съемки фильма, как могли некоторые подумать, а фантастическая задумка ее друзей.

Были те, кто поддержал новый вид развлечений: «Класс! Давно я в метро не спускалась: отличная идея!» и «В любом деле должны быть энтузиасты. Действительно, фантастика!».

Но были и те, кто раскритиковал: «Нам простым смертным его в рабочие будни хватает» и «Людям уже заняться нечем, ей богу!».

ИСТОЧНИК KP.RU