«Ростов потерял Татьяну!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова рассказала о своих слабостях

СЕГОДНЯ 17:21 2019-09-09T17:21:10+03:00

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Одну из своих слабостей озвучила поклонникам «Мисс Россия» Татьяна Котова. Красавица опубликовала фото, которое сделано на одной из итальянских улочек.

- Прогулки по уютным, живописным улицам это еще одна моя слабость, - написала она на своей страничке в Инстаграм. - Особенно мне запал в душу маленький атмосферный городок на восточном побережье Сицилии.

После чего Татьяна конкретизировала, что именно ей запало в душу: «Много красивых, ярких и живописных мест, ступенек, арок, колоритной архитектуры и, конечно же, итальянских пейзажей».

kottova Ещё одна моя слабость - это ... прогулки по уютным, живописным улицам

А вот ее подписчикам, похоже, больше понравились не заграничные красоты, а главная героиня кадра: «Красотулечка», «Дива», «Ножки идеальные», «Божественная фотка» и «Нереально красиво!». Забеспокоились и подписчики — представители сильного пола.

- И как там сицилийцы? Замуж зовут, не? - спросил один из них.

- Ростов потерял Татьяну! - начал наводить панику другой.

- Смотри, хоть не выбери какого-то там старого «Дона Карлеоне», молодых выбирай, Таня. Молодой он ого-го! - такой совет дал третий.

ИСТОЧНИК KP.RU