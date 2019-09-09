«Ростов потерял Татьяну!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова рассказала о своих слабостях
Одну из своих слабостей озвучила поклонникам «Мисс Россия» Татьяна Котова. Красавица опубликовала фото, которое сделано на одной из итальянских улочек.
- Прогулки по уютным, живописным улицам это еще одна моя слабость, - написала она на своей страничке в Инстаграм. - Особенно мне запал в душу маленький атмосферный городок на восточном побережье Сицилии.
После чего Татьяна конкретизировала, что именно ей запало в душу: «Много красивых, ярких и живописных мест, ступенек, арок, колоритной архитектуры и, конечно же, итальянских пейзажей».
А вот ее подписчикам, похоже, больше понравились не заграничные красоты, а главная героиня кадра: «Красотулечка», «Дива», «Ножки идеальные», «Божественная фотка» и «Нереально красиво!». Забеспокоились и подписчики — представители сильного пола.
- И как там сицилийцы? Замуж зовут, не? - спросил один из них.
- Ростов потерял Татьяну! - начал наводить панику другой.
- Смотри, хоть не выбери какого-то там старого «Дона Карлеоне», молодых выбирай, Таня. Молодой он ого-го! - такой совет дал третий.
ИСТОЧНИК KP.RU