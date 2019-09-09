2019-09-09T17:57:07+03:00
Происшествия

В Белой Калитве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 23-летнего парня во время криминальных разборок

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По факту убийства возбуждено уголовное делоПо факту убийства возбуждено уголовное делоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Региональный следком сообщил о задержании 50-летнего мужчины, которого считают причастным к убийству. Криминальная разборка (в социальных сетях писали, что выясняли отношение братки) произошла 2 сентября нынешнего года.

- Между несколькими мужчинами произошел конфликт с применением огнестрельного оружия, в ходе которого 23-летний местный житель в результате полученного ранения скончался, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области.

Подозреваемый в стрельбе находится в следственном изоляторе, в отношении него возбуждено уголовное дело. Установлено, что ранее он был неоднократно судим за преступления против личности и собственности. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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