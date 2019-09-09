В Белой Калитве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 23-летнего парня во время криминальных разборок
Региональный следком сообщил о задержании 50-летнего мужчины, которого считают причастным к убийству. Криминальная разборка (в социальных сетях писали, что выясняли отношение братки) произошла 2 сентября нынешнего года.
- Между несколькими мужчинами произошел конфликт с применением огнестрельного оружия, в ходе которого 23-летний местный житель в результате полученного ранения скончался, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области.
Подозреваемый в стрельбе находится в следственном изоляторе, в отношении него возбуждено уголовное дело. Установлено, что ранее он был неоднократно судим за преступления против личности и собственности. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU