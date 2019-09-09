Грозил уголовными делами: аферист, представляясь следователем, вымогал деньги у ростовчан

СЕГОДНЯ 18:04 2019-09-09T18:04:53+03:00

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В соседнем Краснодарском крае задержали 52-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве. Региональный следком считает, что именно он представлялся сотрудником ведомства, вымогая деньги.

- По данным следствия, в июле 2019 года, осуществлял звонки по мобильному телефону жителям Ростовской области и, представляясь именами сотрудников следственного управления, сообщал заведомо ложные сведения о совершении ими различный правонарушений, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Мужчина угрожал, если ему не перечислят деньги, отправить «преступников» за решетку на долгие годы. К слову, он «отметился» не только в Ростовской области, возбуждены и расследуются уголовные дела по аналогичным фактам в Пермском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU