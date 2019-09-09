2019-09-09T18:31:40+03:00
Происшествия

Безработная жительница города Шахты едва не зарезала возлюбленного

Мужчину спасают врачи местной больницы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Женщина едва не убила супруга во время ссорыЖенщина едва не убила супруга во время ссорыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В городе Шахты задержали 43-летнюю женщину, которая едва не убила гражданского супруга. В ночь с 7 на 8 сентября возлюбленные крупно поссорились, а когда слова закончились, хозяйка квартиры схватилась за нож. Она нанесла два удара в живот, после чего опомнилась и вызвала скорую. Несчастного доставили в больницу, где его спасают врачи (у него серьезно поврежден кишечник), а в отношении женщины возбудили уголовное дело.

- На данный момент нож и одежда со следами крови изъяты, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области. - С женщины, которая раньше не была судима, взята подписка о невыезде.

Напомним, похожий случай произошел в селе Троицком Неклиновского района. В результате семейной драмы на почве совместного выпивания алкоголя гражданский супруг оказался на больничной койке, а его жена - под следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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