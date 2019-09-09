Безработная жительница города Шахты едва не зарезала возлюбленного

СЕГОДНЯ 18:30 2019-09-09T18:31:40+03:00

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В городе Шахты задержали 43-летнюю женщину, которая едва не убила гражданского супруга. В ночь с 7 на 8 сентября возлюбленные крупно поссорились, а когда слова закончились, хозяйка квартиры схватилась за нож. Она нанесла два удара в живот, после чего опомнилась и вызвала скорую. Несчастного доставили в больницу, где его спасают врачи (у него серьезно поврежден кишечник), а в отношении женщины возбудили уголовное дело.

- На данный момент нож и одежда со следами крови изъяты, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области. - С женщины, которая раньше не была судима, взята подписка о невыезде.

Напомним, похожий случай произошел в селе Троицком Неклиновского района. В результате семейной драмы на почве совместного выпивания алкоголя гражданский супруг оказался на больничной койке, а его жена - под следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU