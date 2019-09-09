2019-09-09T19:08:46+03:00
Общество

В Левенцовке построят футбольную академию и бассейн

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс заработает в 2020 году
Юлия АЛЕКСАНДРОВА
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Строящийся спортивный центр обещает быть гигантским Фото: соцсетиСтроящийся спортивный центр обещает быть гигантским Фото: соцсети
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О планах строительства нового оздоровительного комплекса в Ростове-на-Дону проинформировал глава администрации Советского района Павел Исаков. Трехэтажное здание на улице Еляна в Левенцовке будет построено к 2020 году. Его общая площадь составит 5 тысяч квадратных метров. Полная стоимость проекта - 1 миллиард рублей.

Спорткомплекс будет состоять из нескольких объектов: открытый плавательный бассейн на 8 дорожек, ледовая арена, игровой зал с трибунами на 500 человек, фитнесс-центр, два больших футбольных поля и другие площадки. На основе этого спортивного комплекса планируется открыть академию футбола. Новый физкультурно-оздоровительный центр обещает стать уникальным социальным объектом города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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