Ольга Бузова высмеяла ростовчанку Анастасию Костенко

СЕГОДНЯ 19:32 2019-09-09T19:32:55+03:00

Телезвезда до сих пор не простила сопернице измену мужа

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Вражда двух красавиц разворачивается на фоне того, что ростовчанка Анастасия Костенко увела бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова. Случилось это несколько лет назад, но, видимо, боль еще жива. На днях телезвезда публично высмеяла свою соперницу в «сториз».

– В моей жизни была история: одна дама фотографировалась около плакатов с моим мужем, а потом стала его женщиной, – сыронизировала телеведущая.

Пикатность ситуации заключается в том, что Анастасия в настоящий момент беременна от Дмитрия Тарасова и активно выкладывает в Инстаграме снимки с животиком и любимым супругом. Кстати, девушка пока никак не реагировала на выпады бывшей жены своего любимого футболиста. После нападок Бузовой подписчики стараются поддерживать Анастасию.

- Хорошая девушка, красивая пара. Почему я все время вижу, что ее травят хейтеры? За что? Девчонка очарование, детишек родила. Все, что было до брака, осталось ДО. И плевать, как она одевается, главное, что ему это нравится. Все остальное не важно! Настя вам большого счастья! – написала ее подписчица в Инстаграме tatyanochka0210.

- Тарасов расцвел! Вот что значит нашел свою половинку, - поддержала подписчица 225577v.

ИСТОЧНИК KP.RU