2019-09-09T19:46:39+03:00
Общество

Прививку от гриппа сделали более 30 000 ростовчан

Вакцинацию проводят в поликлиниках, организациях и мобильных пунктах
Юлия АЛЕКСАНДРОВА
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Мобильные пункты вакцинации ждут ростовчан Фото: соцсетиМобильные пункты вакцинации ждут ростовчан Фото: соцсети
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Как сообщает информационный портал городской администрации, на 8 сентября 2019 года прививку против гриппа в Ростове-на-Дону сделали более 30 тысяч человек, из них 500 в мобильных пунктах вакцинации.

И.о. начальника Управления здравоохранения Ольга Барладян отметила, что задача в этом сезоне - привить более 45% населения, так как вакцинация является самым эффективным путем профилактики осложнений. Сделать прививку от гриппа в Ростове-на-Дону можно, обратившись в поликлинику по месту жительства или по месту работы.

Кроме того, пациентов готов принят и мобильный пункт вакцинации. 12 и 13 сентября с 13:00 до 19:00 и 14 сентября с 11:00 до 14:00 он будет работать в торговом центре «Сокол» (пр. Стачки, 25). 12 сентября прививку в вакциномобиле можно будет сделать с 10:00 до 15:00 на парковке торгового центра «Парк» (пр. Космонавтов, 19А/28Ж), 14 сентября с 12:00 до 14:00 рядом с АО «Алмаз» (ул. Туполева, 16) и с 12:00 до 18:00 в парке культуры и отдыха им. Октября. Пациентов ждут там с паспортом и полисом ОМС (прививка выполняется отечественной вакциной).

ИСТОЧНИК KP.RU

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