В Ростове-на-Дону на Ворошиловском и Стачки почти на месяц ограничат движение транспорта
В Ростове-на-Дону движение транспорта на проспектах Ворошиловском и Стачки ограничат почти на месяц,сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения.
Проезд ограничат на участке Ворошиловского проспекта с 11 сентября. Автомобилисты не смогут проехать по правой полосе от улицы Пушкинской до улицы Горького. Изменения связаны с работами по реконструкции водопроводной линии. Ограничение движения будет действовать до 11 октября.
Специалисты ограничат движение транспорта по правой стороне в восточном направлении на проспекте Стачки, 203, до 29 сентября. Причина изменений вызвана строительством сетей газоснабжения по адресу проспект Стачки, 188/3.
Кроме того, водители не смогут проехать на участке от улицы Сарьяна до улицы Богданова до 20 ноября. На этом участке специалисты будут проводить ремонт дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU