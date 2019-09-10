2019-09-10T12:18:22+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Ворошиловском и Стачки почти на месяц ограничат движение транспорта

Автомобилистам придется заранее продумывать маршрут
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Изменения вызваны ремонтом дорогИзменения вызваны ремонтом дорогФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону движение транспорта на проспектах Ворошиловском и Стачки ограничат почти на месяц,сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения.

Проезд ограничат на участке Ворошиловского проспекта с 11 сентября. Автомобилисты не смогут проехать по правой полосе от улицы Пушкинской до улицы Горького. Изменения связаны с работами по реконструкции водопроводной линии. Ограничение движения будет действовать до 11 октября.

Специалисты ограничат движение транспорта по правой стороне в восточном направлении на проспекте Стачки, 203, до 29 сентября. Причина изменений вызвана строительством сетей газоснабжения по адресу проспект Стачки, 188/3.

Кроме того, водители не смогут проехать на участке от улицы Сарьяна до улицы Богданова до 20 ноября. На этом участке специалисты будут проводить ремонт дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону пять пассажиров автобуса №41 доставлены в больницу после ДТП
Ростовские таможенники не пропустили в Украину трех цирковых обезьян и пятерых попугаев
Универсальную линейку услуг к расчетному счету для предпринимателей внедрил ВТБ
В ростовском аэропорту Платов задержали двух мужчин, находящихся в федеральном розыске
Тата Карапетян напомнила возлюбленному ростовчанки Виктории Лопыревой о детях
Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech»
Власти Ростова-на-Дону выделили участок для строительства спорткомплекса на Северном
Среднюю зарплату ростовчан власти планируют увеличить до 45 тысяч рублей
Прививку от гриппа сделали более 30 000 ростовчан
Ольга Бузова высмеяла ростовчанку Анастасию Костенко
В Левенцовке построят футбольную академию и бассейн
На ростовском ипподроме во время скачек погибла лошадь
Безработная жительница города Шахты едва не зарезала возлюбленного
В Морозовском районе мужчина угнал у родственника машину, пока тот спал
Грозил уголовными делами: аферист, представляясь следователем, вымогал деньги у ростовчан
В Белой Калитве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 23-летнего парня во время криминальных разборок
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
«Ростов потерял Татьяну!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова рассказала о своих слабостях
«Миссис Россия» Полина Диброва провела ночь в метро
«Любимые упражнения на ягодицы»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в бикини наглядно показала, как они будут выглядеть
Доходность до 8% годовых: новый накопительный счет «Копилка» от ВТБ доступен онлайн
В Ростовской области аптеку оштрафовали на миллион рублей за продажу лекарства
«Фантастическая красотка»: Известная пловчиха Юлия Ефимова показала платье со свадьбы