В Ростове-на-Дону на Ворошиловском и Стачки почти на месяц ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-10T12:18:22+03:00

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В Ростове-на-Дону движение транспорта на проспектах Ворошиловском и Стачки ограничат почти на месяц,сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения.

Проезд ограничат на участке Ворошиловского проспекта с 11 сентября. Автомобилисты не смогут проехать по правой полосе от улицы Пушкинской до улицы Горького. Изменения связаны с работами по реконструкции водопроводной линии. Ограничение движения будет действовать до 11 октября.

Специалисты ограничат движение транспорта по правой стороне в восточном направлении на проспекте Стачки, 203, до 29 сентября. Причина изменений вызвана строительством сетей газоснабжения по адресу проспект Стачки, 188/3.

Кроме того, водители не смогут проехать на участке от улицы Сарьяна до улицы Богданова до 20 ноября. На этом участке специалисты будут проводить ремонт дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU