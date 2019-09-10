2019-09-10T10:37:30+03:00
Общество

Среднюю зарплату ростовчан власти планируют увеличить до 45 тысяч рублей

Доход горожан возрастет к 2022 году
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Доходы горожан увеличатся за счет прибыли ростовских предприятийДоходы горожан увеличатся за счет прибыли ростовских предприятийФото: Артем ЛЕНЦ
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Власти Ростова-на-Дону планируют увеличить размер средней заработной платы до 45,4 тысяч рублей к 2022 году. Как сообщает мэрия, в течение трех лет сумма будет расти на 5% в год и достигнет почти 46 тысяч рублей.

Сейчас средняя зарплата горожан в Ростове составляет 36,9 тысяч рублей. В планах властей увеличение прибыли ростовских предприятий со 114-ти до 147-ми миллионов рублей в год. По прогнозам специалистов, убыточных компаний в донской столице станет меньше на 0,4%.

Стоит отметить, что в конце июля средняя зарплата в Ростовской области по мнению аналитиков Росстата составила 31, 6 тысячи рублей, что больше по сравнению с прошлым годом на 8,6%. Заработная плата в среднем по стране увеличилась на 7%, а по территории ЮФО - 7,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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