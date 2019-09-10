Власти Ростова-на-Дону выделили участок для строительства спорткомплекса на Северном
Ростовские власти разрешили подрядчику ООО «Реал» взяться за подготовку проекта по планировке и межеванию крупного земельного участка в Ворошиловском районе города, предназначенного для строительства спорткомплекса. Постановление опубликовано на сайте мэрии.
В тексте документа обозначены границы проекта. Новый объект будет размещен на бульваре Комарова, от улицы Добровольского до западной границы территории общего пользования. Площадь территории составляет 4,02 га.
Схема размещения спорткомплекса. Фото: администрация Ростова-на-Дону
На строительство спорткомплекса потратят 1 млрд рублей. Выполнением проектных работ занимается компания «Реал».
В новом спортивном комплексе появятся два футбольных поля, универсальный зал для игровых видов спорта, крытый бассейн и фитнес-клуб. В планах строителей также возведение ледового дворца.
ИСТОЧНИК KP.RU