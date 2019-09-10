2019-09-10T11:17:19+03:00
Общество

Власти Ростова-на-Дону выделили участок для строительства спорткомплекса на Северном

На строительство потратят 1 млрд рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Спорткомплекс построят на бульваре КомароваСпорткомплекс построят на бульваре КомароваФото: Александр ЛАГУТЕЕВ
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Ростовские власти разрешили подрядчику ООО «Реал» взяться за подготовку проекта по планировке и межеванию крупного земельного участка в Ворошиловском районе города, предназначенного для строительства спорткомплекса. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

В тексте документа обозначены границы проекта. Новый объект будет размещен на бульваре Комарова, от улицы Добровольского до западной границы территории общего пользования. Площадь территории составляет 4,02 га.

Схема размещения спорткомплекса. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Схема размещения спорткомплекса. Фото: администрация Ростова-на-Дону

На строительство спорткомплекса потратят 1 млрд рублей. Выполнением проектных работ занимается компания «Реал».

В новом спортивном комплексе появятся два футбольных поля, универсальный зал для игровых видов спорта, крытый бассейн и фитнес-клуб. В планах строителей также возведение ледового дворца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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