СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-10T11:36:14+03:00

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Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech». Акселератор направлен на поиск, пилотирование и внедрение в бизнес Банка инновационных технологических решений на базе финтех-стартапов. Оператором программы выступает акселератор «Финтех Лаб», организатор - «Инновационная лаборатория iLab» Банка УРАЛСИБ. Программа рассчитана на 12 недель.

В списке приоритетных направлений стартапов оптимизация внутренних процессов, скоринг клиентов, сервисы для представителей МСБ, информационная безопасность, сервисы для работы с инвест-портфелем и другие.

В роли заказчиков со стороны Банка выступят профильные подразделения банка, образующие мини-продуктовые команды. Для них запланирована специализированная образовательная программа.

- Запуск собственного акселератора – это важный шаг в развитии любого высокотехнологичного банка. Учитывая количество и динамику выпускаемых на рынок сервисов, необходимость быть гибкими и уметь быстро проверять бизнес-гипотезы – вот далеко не полный набор ключевых задач, которые помогает решить акселератор. Этот процесс способен существенно ускорить проведение пилотов и сократить time-to-market для вывода на рынок новых сервисов, - отметил директор по инновациям, руководитель инновационной лаборатории iLab ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Алексей Скогорев.

Первые практические результаты команды смогут представить в декабре 2019 года. Предусмотрена обратная связь от функциональных и бизнес-подразделений Банка, что позволит дорабатывать технологические решения. Финалисты смогут побороться за финансирование и масштабирование разработанного прототипа.

С подробным перечнем направлений для отбора и условиями участия можно ознакомиться на сайте программы. Прием заявок продлится до 30 сентября 2019 года.

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