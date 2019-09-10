Тата Карапетян напомнила возлюбленному ростовчанки Виктории Лопыревой о детях

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-10T11:59:24+03:00

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Шумиха вокруг возлюбленного знаменитой ростовчанки Виктории Лопыревой и бизнесмена Игоря Булатова не утихает до сих пор.

Сейчас экс-супруга предпринимателя Тата Карапетян якобы настроена против общения Булатова с сыном и дочерью. Бизнесмен даже обратился в суд с просьбой узаконить его возможность общения с детьми, но сама женщина утверждает, что бывший муж ни разу не приехал к детям.

tatakey Perfect Sunday evening with my Angels

В последнее время в своем профиле в Instagram Тата Карапетян стала все чаще публиковать снимки детей, хотя ранее она редко размещала что-либо в этой социальной сети. Пользователи считают, что бывшая жена Булатова обижена на него, поэтому она, якобы, препятствует общению детей с отцом. Подписчики отмечают, что, судя по фото в социальных сетях, Тата Карапетян и ее дети счастливы.

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ИСТОЧНИК KP.RU