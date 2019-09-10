В ростовском аэропорту Платов задержали двух мужчин, находящихся в федеральном розыске
Правоохранители поймали двух мужчин, находящихся в федеральном розыске, в ростовском аэропорту Платов, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.
При проведении предполетного досмотра сотрудники задержали 46-летнего пассажира. Мужчина проходит по уголовному делу по статье «Преднамеренное банкротство». Подозреваемый скрывался от следствия и совершил попытку покинуть пределы Ростовской области.
Донские полицейские также выявили 33-летнего гражданина ближнего зарубежья, который разыскивался правоохранительными органами своей страны за уклонение от прохождения военной службы.
Сейчас специалисты управления на транспорте МВД России по СКФО проводят оперативные мероприятия с участием инициаторов розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU