В ростовском аэропорту Платов задержали двух мужчин, находящихся в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 12:04 2019-09-10T12:04:59+03:00

Специалисты управления на транспорте МВД России по СКФО проводят мероприятия с участием инициаторов розыска. Фото: Правительство Ростовской области

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Правоохранители поймали двух мужчин, находящихся в федеральном розыске, в ростовском аэропорту Платов, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.

При проведении предполетного досмотра сотрудники задержали 46-летнего пассажира. Мужчина проходит по уголовному делу по статье «Преднамеренное банкротство». Подозреваемый скрывался от следствия и совершил попытку покинуть пределы Ростовской области.

Донские полицейские также выявили 33-летнего гражданина ближнего зарубежья, который разыскивался правоохранительными органами своей страны за уклонение от прохождения военной службы.

Сейчас специалисты управления на транспорте МВД России по СКФО проводят оперативные мероприятия с участием инициаторов розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU