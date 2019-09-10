Универсальную линейку услуг к расчетному счету для предпринимателей внедрил ВТБ

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-10T12:14:23+03:00

Подключить пакетные предложения могут как действующие, так и новые клиенты банка

Изменить размер текста: A A

Обновленную унифицированную линейку пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания для корпоративных клиентов представил ВТБ. Известно, что она включает в себя четыре пакета: «На Старте», «Самое важное», «Все включено» и «Большие обороты». А оформить подключение можно в любом офисе банка в максимально короткие сроки.

Так, обновленные финансовые продукты содержат полный перечень необходимых предпринимателю банковских сервисов, так как для банка стратегически важно ориентироваться на потребности пользователей финансовых услуг. Кроме того, пакеты «Все включено» и «Большие обороты» можно расширить еще и подключаемыми опциями, комбинируя их под свои потребности, такими как: «Платежи плюс», «Персональные переводы», «Выдача наличных», «Касса плюс» и «ВЭД».

- Наша задача - предложить универсальные банковские продукты с гибкими условиями обслуживания, максимально соответствующими запросам клиентов, - сообщил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса банка ВТБ Руслан Еременко. - Запуск обновленной линейки пакетов расчетно-кассового обслуживания (РКО) позволит предпринимателям эффективнее развивать бизнес. Среди наших ближайших целей — перевод всей продуктовой линейки банка в цифровой формат, чтобы создать максимальное удобство при взаимодействии клиентов с банком.

Известно, что расчетный счет открывается и в российской, и в иностранной валюте без взимания дополнительной платы к стоимости пакета. А обслуживание счета в рублях при использовании интернет-банка, а также проведение рублевых платежей внутри ВТБ, осуществляются бесплатно. При этом количество включенных межбанковских переводов варьируется в зависимости от типа пакета.

Сообщается, что подключить пакет услуг к расчетному счету могут как действующие, так и новые клиенты банка. Стоимость и условия обслуживания едины по всей России и не зависят от конкретного региона. При этом клиентам ВТБ доступна отсрочка платежа на стоимость пакета, а при авансовой оплате за несколько месяцев предоставляются еще и дополнительные скидки от 5 до 15%.

Для компаний же, не имеющих в банке расчетных счетов предусмотрен пакет «На старте», при котором в течение года с даты открытия счета комиссия за обслуживание не взимается. Им нужно только либо оформить онлайн заявку, либо обратиться в отделения, работающие с юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

ВАЖНО!

Подробнее с условиями обслуживания можно ознакомиться на сайте банка.