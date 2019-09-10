2019-09-10T13:04:35+03:00
Общество

Ростовские таможенники не пропустили в Украину трех цирковых обезьян и пятерых попугаев

У животных отсутствовали ветеринарные справки
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Владельцы животных не смогли перевести их через границу в Новошахтинске. Фото: GLOBAL LOOK PRESSВладельцы животных не смогли перевести их через границу в Новошахтинске. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Таможенники не выпустили цирковых животных из Ростовской области, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Граждане, перевозившие трех обезьян и пятерых попугаев, пытались на автомобиле покинуть пункт пропуска «Новошахтинск».

– Установлено, что на ветеринарных сопроводительных документах отсутствует оттиск штампа «Выпуск разрешен». Кроме того, нет ветеринарного сертификата на экспортируемых животных, – отметили в ведомстве.

По правилам, животные должны перемещаться в сопровождении документов, характеризующих эпизоотическое благополучие места вывоза, а также с документами, подтверждающими здоровье перевозимых зверей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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