Ростовские таможенники не пропустили в Украину трех цирковых обезьян и пятерых попугаев
Таможенники не выпустили цирковых животных из Ростовской области, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Граждане, перевозившие трех обезьян и пятерых попугаев, пытались на автомобиле покинуть пункт пропуска «Новошахтинск».
– Установлено, что на ветеринарных сопроводительных документах отсутствует оттиск штампа «Выпуск разрешен». Кроме того, нет ветеринарного сертификата на экспортируемых животных, – отметили в ведомстве.
По правилам, животные должны перемещаться в сопровождении документов, характеризующих эпизоотическое благополучие места вывоза, а также с документами, подтверждающими здоровье перевозимых зверей.
ИСТОЧНИК KP.RU