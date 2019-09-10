2019-09-10T13:35:25+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пять пассажиров автобуса №41 доставлены в больницу после ДТП

Иномарка столкнулась с общественным транспортом
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Медики оказывают помощь пострадавшимМедики оказывают помощь пострадавшимФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во вторник, 10 сентября, в донской столице в аварии с пассажирским автобусом №41 пострадали пять человек. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице 3-й Круговой.

По предварительной информации, водитель автобуса № 41 доехал до перекрестка с улицей Лазаревской, а после в него врезалась иномарка «Пежо». В результате столкновения пятерых пассажиров общественного транспорта доставили в больницу.

- Сотрудниками полиции проводится проверка. Инспекторы ГИБДД организовывают движение транспорта на месте аварии, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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