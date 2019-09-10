В Ростове-на-Дону пять пассажиров автобуса №41 доставлены в больницу после ДТП
Во вторник, 10 сентября, в донской столице в аварии с пассажирским автобусом №41 пострадали пять человек. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице 3-й Круговой.
По предварительной информации, водитель автобуса № 41 доехал до перекрестка с улицей Лазаревской, а после в него врезалась иномарка «Пежо». В результате столкновения пятерых пассажиров общественного транспорта доставили в больницу.
- Сотрудниками полиции проводится проверка. Инспекторы ГИБДД организовывают движение транспорта на месте аварии, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU