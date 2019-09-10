Фильм с участием актера сериала «Сваты» таганрожца Федора Добронравова покажут в США и Канаде

СЕГОДНЯ 14:07 2019-09-10T14:58:50+03:00

Федор Добронравов сыграл роль механика-водителя старшину Чмиля в фильме "На Париж" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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В Америке и Канаде покажут фильм с участием известного актера сериала «Сваты» 57-летнего таганрожца Федора Добронравова.

- Компания "Блиц фильм" и американская компания ATI (Associated Television International) заключили сделку о продаже прав на реализацию фильмов "На Париж" и "Красный" на территории США и Канады. Сумма сделки составила $1,25 млн, - сообщили в пресс-службе компании "Блиц фильм".

Фильм «На Париж» с участием известного актера, звезды сериала «Сваты» Федора Добронравова основан на реальной истории, рассказанной Героем Советского Союза Александром Милюковым. Уроженец Таганрога Федор Добронравов сыграл роль механика-водителя старшину Чмиля. В съемках также участвовали: Михаил Ефремов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Дмитрий Певцов, Евгений Стычкин и другие. Показ фильма в России был в мае 2019 года.

Фильм «Красный» представляет собой иронический истерн, действие которого происходит в середине 20-х годов на юге послереволюционной России.

ИСТОЧНИК KP.RU