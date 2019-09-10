В Цимлянское водохранилище выпущено почти 2 млн мальков ценных пород рыбы

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-10T14:45:32+03:00

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9 сентября в посёлке Приморский (Котельниковский район, Волгоградская область) состоялся массовый выпуск мальков рыбы в Цимлянское водохранилище. В акваторию водоёма отправились 478 тыс. мальков белого амура и 1,387 млн маленьких сазанчиков.

- За более чем 70-летнюю историю Цимлянского водохранилища его экологическое состояние претерпело значительные изменения. В первую очередь – это абразия берегов, заиление дна и привнос биогенных веществ с неочищенными сточными водами. Всё это негативно сказывается на нерестилище рыбы в Цимлянском водохранилище. Для того, чтобы восполнить эти потери, в водоем выпускается жизнестойкая молодь сазана и белого амура. В решении этой задачи участвует Ростовская атомная станция, - рассказала начальник отдела охраны окружающей среды Ольга Горская.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Ростовская АЭС впервые принимает участие в запуске рыбы именно в Цимлянское водохранилище. Ранее велась активная работа по зарыблению нижнего Дона в районе г. Азова. Рыба, выпущенная в Цимлянское водохранилище, выращена специализированным государственным предприятием «Цимлянский рыбоводный завод».

Во время выпуска на выходе канала из специального пруда, где выращивались мальки, периодически устанавливается ловушка. Это необходимо для контроля численности выпущенной рыбы и её взвешивания. Контрольное взвешивание показало, что вес молодняка полностью соответствует заявленным требованиям и даже превосходит их, а значит - приживаемость выпускаемой рыбы будет хорошей.

Таким образом, за годы реализации программы по зарыблению в реку Дон и Цимлянское водохранилище выпущено более 68 млн мальков. В следующем году выпуск рыбы будет продолжен.