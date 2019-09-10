2019-09-10T14:58:24+03:00
Общество

Ростовская звезда Playboy Мария Лиман поблагодарила «рыцарей» за возвращение аккаунта в Instagram

Ранее взломщики украли все фото и переписки модели
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Неизвестные удалили все снимки модели. Фото: Instagram Марии ЛиманНеизвестные удалили все снимки модели. Фото: Instagram Марии Лиман
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Знаменитая Playboy-модель из Ростова-на-Дону 25-летняя Мария Лиман поделилась с подписчиками у себя в Instagram историей о том, как ей удалось вернуть свою страницу.

Недавно аккаунт девушки похитили, а после неизвестные удалили все снимки и стали требовать у Марии выкуп.

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Всем Hello Как в школу сходили? Как лето прошло? Я очень по всем соскучилась Произошли небольшие перемены в жизни, совсем скоро Вам все-все подробно расскажу Или Вы уже сами догадались?
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- Хочу выразить благодарность моему подписчику, который вел переговоры с похитителями, вернул мне страничку обратно с минимальной потерей средств. Это настоящий джентльменский поступок. Вот они какие, рыцари XXI века, – поблагодарила спасителя ростовская модель.

Сейчас девушка пытается восстановить снимки, которые ранее были удалены взломщиками. Она вновь публикует наиболее популярные в интернет-сети снимки. Модель отметила, что самой «залайканой» стала фотография, на которой она была запечатлена в красном платье.

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Помню, Вам очень нравилось это фото Кстати, это было правда неожиданно фото в красном платье набирало больше лайкой и сохранений, чем фотографии в белье Почему? P.S. Итальянский уголок в моем родном Ростове #italia #rostovondon #red #dressred #ladyinred #model #sexy #ростовнадону #pasta #hot# sport #Milano #sea #sardinia #pizza #smile #италия #пицца #москва #платья
11154 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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