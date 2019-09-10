Ростовская звезда Playboy Мария Лиман поблагодарила «рыцарей» за возвращение аккаунта в Instagram
Знаменитая Playboy-модель из Ростова-на-Дону 25-летняя Мария Лиман поделилась с подписчиками у себя в Instagram историей о том, как ей удалось вернуть свою страницу.
Недавно аккаунт девушки похитили, а после неизвестные удалили все снимки и стали требовать у Марии выкуп.
- Хочу выразить благодарность моему подписчику, который вел переговоры с похитителями, вернул мне страничку обратно с минимальной потерей средств. Это настоящий джентльменский поступок. Вот они какие, рыцари XXI века, – поблагодарила спасителя ростовская модель.
Сейчас девушка пытается восстановить снимки, которые ранее были удалены взломщиками. Она вновь публикует наиболее популярные в интернет-сети снимки. Модель отметила, что самой «залайканой» стала фотография, на которой она была запечатлена в красном платье.
ИСТОЧНИК KP.RU