Ростовская звезда Playboy Мария Лиман поблагодарила «рыцарей» за возвращение аккаунта в Instagram

СЕГОДНЯ 14:51 2019-09-10T14:58:24+03:00

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Знаменитая Playboy-модель из Ростова-на-Дону 25-летняя Мария Лиман поделилась с подписчиками у себя в Instagram историей о том, как ей удалось вернуть свою страницу.

Недавно аккаунт девушки похитили, а после неизвестные удалили все снимки и стали требовать у Марии выкуп.

liman_maria Всем Hello Как в школу сходили? Как лето прошло? Я очень по всем соскучилась Произошли небольшие перемены в жизни, совсем скоро Вам все-все подробно расскажу Или Вы уже сами догадались?

- Хочу выразить благодарность моему подписчику, который вел переговоры с похитителями, вернул мне страничку обратно с минимальной потерей средств. Это настоящий джентльменский поступок. Вот они какие, рыцари XXI века, – поблагодарила спасителя ростовская модель.

Сейчас девушка пытается восстановить снимки, которые ранее были удалены взломщиками. Она вновь публикует наиболее популярные в интернет-сети снимки. Модель отметила, что самой «залайканой» стала фотография, на которой она была запечатлена в красном платье.

liman_maria Помню, Вам очень нравилось это фото Кстати, это было правда неожиданно фото в красном платье набирало больше лайкой и сохранений, чем фотографии в белье Почему? P.S. Итальянский уголок в моем родном Ростове #italia #rostovondon #red #dressred #ladyinred #model #sexy #ростовнадону #pasta #hot# sport #Milano #sea #sardinia #pizza #smile #италия #пицца #москва #платья

ИСТОЧНИК KP.RU