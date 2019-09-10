Таганрожец Александр Орлов признан самым сильным жителем Ростовской области
Уроженец Таганрога, мастер спорта по пауэрлифтингу Александр Орлов занял первое место на открытом чемпионате Ростовской области по силовому экстриму «Богатырские игры», сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Необычные спортивные состязания проходили в Волгодонске. За победу боролись сильнейшие атлеты Юга России, а также ДНР и ЛНР.
Участники "Богатырских игр" состязались в нескольких дисциплинах: поднятие бревна с пола над головой на вытянутых руках, эстафета по переносу трех 90-килограммовых мешков с песком и «богатырское коромысло» весом 360 кг. На заключительном этапе силачи перебрасывали бетонный шар весом 160 кг через планку высотой 120 см.
Лучшим стал таганрожец Александр Орлов, второе место у Сергея Романчука из Макеевки (ДНР), а «бронза» досталась Александру Стуковину из Волгодонска.
ИСТОЧНИК KP.RU