2019-09-10T15:11:29+03:00
Общество

Таганрожец Александр Орлов признан самым сильным жителем Ростовской области

Мужчина победил в «Богатырских играх»
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Александр Орлов стал лучшим на чемпионате Ростовской области по силовому экстриму «Богатырские игры». Фото: пресс-служба минспорта Ростовской областиАлександр Орлов стал лучшим на чемпионате Ростовской области по силовому экстриму «Богатырские игры». Фото: пресс-служба минспорта Ростовской области
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Уроженец Таганрога, мастер спорта по пауэрлифтингу Александр Орлов занял первое место на открытом чемпионате Ростовской области по силовому экстриму «Богатырские игры», сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Необычные спортивные состязания проходили в Волгодонске. За победу боролись сильнейшие атлеты Юга России, а также ДНР и ЛНР.

Участники "Богатырских игр" состязались в нескольких дисциплинах: поднятие бревна с пола над головой на вытянутых руках, эстафета по переносу трех 90-килограммовых мешков с песком и «богатырское коромысло» весом 360 кг. На заключительном этапе силачи перебрасывали бетонный шар весом 160 кг через планку высотой 120 см.

Лучшим стал таганрожец Александр Орлов, второе место у Сергея Романчука из Макеевки (ДНР), а «бронза» досталась Александру Стуковину из Волгодонска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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