2019-09-10T15:12:42+03:00
Общество

Контент-форум Юга России: в Ростов приедут звёзды графического дизайна и маркетинга

Специалисты расскажут, как создавать цифровой контент и использовать его для развития бизнеса
Наталья ВЕСНИНА
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Контент-форум Юга России: в Ростов приедут звёзды графического дизайна и маркетингаКонтент-форум Юга России: в Ростов приедут звёзды графического дизайна и маркетинга
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В Ростове-на-Дону 13 сентября пройдет ContentForum, на котором соберутся лучшие российские специалисты в области графического, видео и текстового контента. Они проведут целую серию мастер-классов и расскажут участникам о том, как писать, фотографировать и снимать для блогов и сайтов.

Перед участниками форума выступят руководитель отдела видеомаркетинга компании TexTerra Алёна Постоялко, автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов, руководитель студии инфографики ТАСС Алексей Новичков.

На форум приглашают предпринимателей, владельцев digital-агентств, маркетологов, руководителей дизайн-студий, издателей периодики и книг, фотографов и видеографов, других специалистов, которые стремятся эффективно продвигать себя и свой бренд в сети.

Организатором мероприятия выступило Ростовское региональное агентство поддержки предпринимателей, оператор форума – event-агентство Mozaika.

Форум пройдет по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 84, зал «Salut! Место событий».

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