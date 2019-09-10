2019-09-10T15:51:32+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пройдет прямая линия для пенсионеров

Она будет посвящена набору социальных услуг федеральным льготникам
Ольга ГОПАЛО
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Прямая линия, которая посвящена федеральным льготникам, имеющим право на набор социальных услуг, пройдет в понедельник, 16 сентября.Прямая линия, которая посвящена федеральным льготникам, имеющим право на набор социальных услуг, пройдет в понедельник, 16 сентября.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростовской области пройдет прямая линия, которая посвящена федеральным льготникам, имеющим право на набор социальных услуг. Она пройдет в понедельник, 16 сентября, в Отделении Пенсионного фонда России по Ростовской области. На вопросы дозвонившихся с 11.00 до 12.00 часов будет отвечать начальник отдела социальных выплат Ольга Охроменко.

Ольга Львовна расскажет, куда обратиться с заявлением и как его подать, из чего состоит набор социальных услуг, как происходит процедура отказа или возобновления предоставления набора социальных услуг и ответит на многие другие.

Напомним, по закону льготники имеют право на набор социальных услуг, выбрав натуральную или денежную форму его получения. Первая предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг. Помимо этого, набор может предоставляться в денежном эквиваленте, полностью или частично. Жители Дона могут воспользоваться услугами в натуральном виде или отказаться от этих услуг и получать денежную компенсацию. Определиться со своим выбором им нужно до 1 октября 2019 года.

АЛЛО!

Телефон «прямой линии» - 8 (863) 306-10-94.

ИСТОЧНИК KP.RU

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