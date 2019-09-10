Спрятала в овсянке: жительница Ростова-на-Дону передала в изолятор посылку с наркотиками

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-10T16:08:18+03:00

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В Ростове-на-Дону задержана женщина, которая пыталась передать в изолятор № 5 для своего знакомого запрещенное вещество. Как рассказали в службе исполнения наказания, посылка пришла на имя одного из обвиняемых, во время осмотра оперативники обратили внимание на пакет с овсяными хлопьями, где находилось белое вещество. Овсянка изъята и передана сотрудникам полиции для проведения экспертизы, если подозрения подтвердятся, то 28-летней женщине грозит срок за наркотики.

- В этот же день сотрудники ИК-2 при досмотре передачи осужденному обнаружили спрятанные в дезодоранте две сим-карты мобильных операторов, - добавили в ГУФСИН по Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее на попытке передачи запрещенных предметов попалась жительница города Зверево. Она спрятала в булках хлеба сразу 18 сотовых телефонов, которые привезла в колонию для знакомого, оказавшемуся за решетку за кражу. Оперативники задержали запрещенные предметы.

ИСТОЧНИК KP.RU