2019-09-10T17:51:14+03:00
Общество

В правительстве Ростовской области появится министр по борьбе с коррупцией

Губернатор подписал указ
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Новый руководитель возглавит управление по противодействию коррупции при губернаторе. Фото: правительство Ростовской областиНовый руководитель возглавит управление по противодействию коррупции при губернаторе. Фото: правительство Ростовской области
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о введении новой должности. В областном правительстве появится министр по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции.

- Это сделано для повышения эффективности антикоррупционной работы органов исполнительной власти, - отмечается в сообщении пресс-службы областного правительства.

Новый руководитель возглавит управление по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области. В структуре появится подразделение, которое займется профилактикой коррупционных правонарушений чиновников.

Кто именно возглавит управление по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области в региональном правительстве пока не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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