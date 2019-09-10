В правительстве Ростовской области появится министр по борьбе с коррупцией
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о введении новой должности. В областном правительстве появится министр по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции.
- Это сделано для повышения эффективности антикоррупционной работы органов исполнительной власти, - отмечается в сообщении пресс-службы областного правительства.
Новый руководитель возглавит управление по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области. В структуре появится подразделение, которое займется профилактикой коррупционных правонарушений чиновников.
Кто именно возглавит управление по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области в региональном правительстве пока не сообщили.
ИСТОЧНИК KP.RU