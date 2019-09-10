В правительстве Ростовской области появится министр по борьбе с коррупцией

СЕГОДНЯ 17:17 2019-09-10T17:51:14+03:00

Новый руководитель возглавит управление по противодействию коррупции при губернаторе. Фото: правительство Ростовской области

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о введении новой должности. В областном правительстве появится министр по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции.

- Это сделано для повышения эффективности антикоррупционной работы органов исполнительной власти, - отмечается в сообщении пресс-службы областного правительства.

Новый руководитель возглавит управление по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области. В структуре появится подразделение, которое займется профилактикой коррупционных правонарушений чиновников.

Кто именно возглавит управление по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области в региональном правительстве пока не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU