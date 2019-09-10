2019-09-10T17:44:07+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону в День города выйдут дополнительные автобусы

Общественный транспорт будет работать до часа ночи.
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Власти задействуют дополнительно 130 единиц транспортаВласти задействуют дополнительно 130 единиц транспортаФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Жители Ростова-на-Дону в предстоящие выходные смогут без проблем добраться до дома после праздничных мероприятий, посвященных 270-летию города.

- Общественный транспорт будет работать до часа ночи, - сообщил директор департамента транспорта Христофор Ермашов.

По его словам, число автобусов и трамваев в городе в эти выходные будет увеличено.

В Ростове-на-Дону с 13 по 15 сентября власти дополнительно задействуют 130 транспортных единиц. В праздничные выходные автобусы будут украшены флажками, а водители выйдут на работу в белых рубашках и черных брюках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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