В Ростове-на-Дону в День города выйдут дополнительные автобусы
Общественный транспорт будет работать до часа ночи.
Власти задействуют дополнительно 130 единиц транспортаФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Жители Ростова-на-Дону в предстоящие выходные смогут без проблем добраться до дома после праздничных мероприятий, посвященных 270-летию города.
- Общественный транспорт будет работать до часа ночи, - сообщил директор департамента транспорта Христофор Ермашов.
По его словам, число автобусов и трамваев в городе в эти выходные будет увеличено.
В Ростове-на-Дону с 13 по 15 сентября власти дополнительно задействуют 130 транспортных единиц. В праздничные выходные автобусы будут украшены флажками, а водители выйдут на работу в белых рубашках и черных брюках.
ИСТОЧНИК KP.RU