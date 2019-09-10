Власти Ростовской области потратят 20 млрд рублей на улучшение качества питьевой воды
Донские власти планируют потратить 20 миллиардов рублей на обеспечение качественной питьевой водой жителей Ростовской области, сообщили в региональном правительстве.
Уже к 2024 году около 280 тысяч человек смогут пить чистую воду из-под крана.
Средства чиновники выделят из федерального и областного бюджетов.
— Всего до 2024 года построят и реконструируют 51 объект водоснабжения. Основные мероприятия будут проводиться на территории 26 городов и районов области, — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Стоит отметить, что качество питьевой воды улучшится не только в городах Ростовской области, но и в селах .
ИСТОЧНИК KP.RU