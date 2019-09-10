Власти Ростовской области потратят 20 млрд рублей на улучшение качества питьевой воды

СЕГОДНЯ 20:48 2019-09-10T20:48:50+03:00

Пить воду из под крана дончане смогут к 2024 году

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Донские власти планируют потратить 20 миллиардов рублей на обеспечение качественной питьевой водой жителей Ростовской области, сообщили в региональном правительстве.

Уже к 2024 году около 280 тысяч человек смогут пить чистую воду из-под крана.

Средства чиновники выделят из федерального и областного бюджетов.

— Всего до 2024 года построят и реконструируют 51 объект водоснабжения. Основные мероприятия будут проводиться на территории 26 городов и районов области, — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Стоит отметить, что качество питьевой воды улучшится не только в городах Ростовской области, но и в селах .

ИСТОЧНИК KP.RU