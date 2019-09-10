Дончанин отправится в колонию на 14 лет за развращение детей
Мужчина показывал школьникам половые органы
Осужденный может обжаловать приговорФото: Артем КИЛЬКИН
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Суд приговорил 40-летнего жителя Морозовска Ростовской области к четырнадцати годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.
Согласно материалам дела, летом прошлого года злоумышленник неоднократно показывал детям свои гениталии. Пострадавшими по делу проходили восемь школьников в возрасте до тринадцати лет. В правоохранительные органы с заявлениями обратились их родители.
В настоящее время приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
ИСТОЧНИК KP.RU