2019-09-10T21:16:11+03:00
Общество

Дончанин отправится в колонию на 14 лет за развращение детей

Мужчина показывал школьникам половые органы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Осужденный может обжаловать приговорОсужденный может обжаловать приговорФото: Артем КИЛЬКИН
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Суд приговорил 40-летнего жителя Морозовска Ростовской области к четырнадцати годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Согласно материалам дела, летом прошлого года злоумышленник неоднократно показывал детям свои гениталии. Пострадавшими по делу проходили восемь школьников в возрасте до тринадцати лет. В правоохранительные органы с заявлениями обратились их родители.

В настоящее время приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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