2019-09-10T22:12:22+03:00
Общество

День города в Ростове-на-Дону 2019: как изменится схема движения транспорта

Работа общественного транспорта изменится с 13 по 15 сентября
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Работа общественного транспорта изменится с 13 по 15 сентября. Фото: vk "Ростовский Городской Транспорт" Павел БариновРабота общественного транспорта изменится с 13 по 15 сентября. Фото: vk "Ростовский Городской Транспорт" Павел Баринов
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День города в Ростове-на-Дону 2019: как и насколько изменится схема движения транспорта. Во время празднования 270-летия донской столицы 17 городских маршрутов поедут по-новому, сообщает департамент транспорта города.

Уже с 19 часов 13 сентября до 9 часов 15 сентября автобусы №№ 13,62 будут ездить по укороченной схеме до проспекта Буденновского с разворотом на улице Береговая.

С 21 часа 13 сентября до 6 часов 15 сентября автобусы №№ 3, 3А, 7, 67, 88, 98 поедут по Садовой – проспекту Театральный – Шолохова и далее по маршруту. Отметим, что 14 сентября с 5 часов до 23 часов до остановки на Шолохова транспорт будет перемещаться по Ворошиловскому проспекту через Красноармейскую и Театральный проспект.

В это же время я автобусы с маршрутами №№ 70, 80 будут проходить через следующие остановки: улица Садовая – проспект Театральный – проспект Шолохова – улица 20-я Линия и далее по маршрутам следования. А уже в субботу, 14 сентября, у транспорта снова на день поменяется схема. В субботу с 5 до 23 часов до проспекта Шолохова маршрут автобусов будет следующим: проспект Ворошиловский – улица Красноармейская – проспект Театральный.

С пятницы,13 сентября, с 21 часа и до 6 часов воскресенья маршруты №№ 24, 55, 80-МТ, 98-МТ будут включать следующие остановки: ул. Красноармейская – пр. Театральный – ул. М. Горького – ул. Ченцова – ул. Каяни – ул. Мурлычева – ул. Верхненольная – ул. Советская (ул. Нижненольная) и далее по маршрутам следования. Обратное направление будет выглядеть следующим образом: ул. 1-ая Майская (ул. 1-ая Линия) – ул. 2 я Линия – ул. Налбандяна – ул. Каяни – ул. Ченцова – ул. М. Горького – пр. Театральный и далее по маршрутам следования.

Автобусы №№ 39, 76 с субботы, 14 сентября, с 5 до 23 часов будут ходить по такому маршруту: Ворошиловский мост – Южный подъезд к Ростову – многоуровневая развязка в районе торгового центра «Мегамаг» – автодорога Магистральная улица от Южного подъезда до улицы Левобережной и далее по маршруту.

Троллейбусы изменят маршрут С 21 часа 13 сентября до 6 часов 15 сентября. Этот транспорт будет двигаться по такой схеме: пл. Привокзальная – ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова и далее по маршруту следования в обоих направлениях.

Работа трамвая № 1 будет приостановлена с 5 до 23 часов 14 сентября.

Стоит отметить, что в День города,14 сентября, ростовчане смогут воспользоваться общественным транспортом до часа ночи 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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