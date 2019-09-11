2019-09-11T10:50:52+03:00
Общество

Скоростной поезд «Ласточка» начнет ходить из Ростова-на-Дону в Анапу с декабря

В Новороссийске к поезду присоединят дополнительные вагоны
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Ростовчане смогут за шесть часов уехать в АнапуРостовчане смогут за шесть часов уехать в АнапуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Жители Ростова-на-Дону с 8 декабря смогут ездить на скоростном поезде «Ласточка» в Анапу. Об этом сообщает «Ростов-Транспорт».

По предварительной информации, к одной из «Ласточек» Ростов-Новороссийск, которая будет следовать через Славянск-на-Кубани, будут цеплять второй такой же состав направления Ростов - Анапа.

- Два сцепленных состава «Ласточек» часть пути будут проделывать вместе. После расцепки на станции «9-й километр» один состав, в котором будут 5 вагонов, поедет в Новороссийск, а другой - в Анапу, - сообщает «Ростов-Транспорт».

Скоростной поезд будет выезжать из Ростова в 6:38 утра и приезжать в Анапу в 12:10. Обратное расписание пока в систему РЖД не завели. Ожидается, что «Ласточка» будет работать по тому же принципу с присоединением к поезду из Новороссийска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели вытащили из воды рыбака, перевернувшегося на лодке в Ростовской области
Десять гандболисток «Ростов-Дона» сыграют в сборной России
Ростовчан испугали боевые истребители в небе над городом
Рецидивист угнал карету скорой помощи в Ростовской области
Автомобилист сбил девочку на пешеходном переходе в Ростовской области
Может перекинуться на дома: в Новочеркасске тушат крупный ландшафтный пожар
Самая сексапильная блондинка России Виктория Лопырева всерьез увлеклась йогой
В Ростове-на-Дону пройдет джазовый фестиваль с участием известных музыкантов Италии, Германии и США
«Какая шикарная!»: «Мисс Россия» Татаьяна Котова в маленьком черном платье сразила поклонников
Докатался до уголовки: житель Пролетарского района угнал у фермера трактор
Женщина во время семейной ссоры ударила мужа ножом в грудь в Ростовской области
Донские пограничники поймали подозреваемого в педофилии на границе с Украиной