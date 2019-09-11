Скоростной поезд «Ласточка» начнет ходить из Ростова-на-Дону в Анапу с декабря

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-11T10:50:52+03:00

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Жители Ростова-на-Дону с 8 декабря смогут ездить на скоростном поезде «Ласточка» в Анапу. Об этом сообщает «Ростов-Транспорт».

По предварительной информации, к одной из «Ласточек» Ростов-Новороссийск, которая будет следовать через Славянск-на-Кубани, будут цеплять второй такой же состав направления Ростов - Анапа.

- Два сцепленных состава «Ласточек» часть пути будут проделывать вместе. После расцепки на станции «9-й километр» один состав, в котором будут 5 вагонов, поедет в Новороссийск, а другой - в Анапу, - сообщает «Ростов-Транспорт».

Скоростной поезд будет выезжать из Ростова в 6:38 утра и приезжать в Анапу в 12:10. Обратное расписание пока в систему РЖД не завели. Ожидается, что «Ласточка» будет работать по тому же принципу с присоединением к поезду из Новороссийска.

ИСТОЧНИК KP.RU