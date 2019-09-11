В День города для жителей и гостей Ростова-на-Дону проведут экскурсии

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-11T11:30:12+03:00

Желающие присоединится к экскурсии смогут сесть автобус на любой остановке по пути следования. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

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В субботу, 14 сентября, в донской столице пройдет акция «Родной город глазами туриста», приуроченная к празднованию 270-летнего юбилея Ростова-на-Дону. Как сообщает «Ростовский городской транспорт», для жителей и гостей города проведут экскурсию бесплатно, но за проезд пассажирам придется заплатить по обычному тарифу.

В День Города с 10:00 до 16:00 на автобусных маршрутах № 3 «Главный ж/д вокзал» — «Лесничество» и №7 «Главный ж/д вокзал» — «Улица Можайская» будут работать автобусы с надписью «Экскурсионный» на лобовом стекле. Пассажиры смогут прослушать ознакомительную экскурсию. В автобусах будут работать живые экскурсоводы, которые расскажут пассажирам интересные и малоизвестные факты о городе-юбиляре.

Желающие присоединится к экскурсии смогут сесть автобус на любой остановке по пути следования. Организаторы праздничной акции приготовили памятные сувениры для пассажиров.

В минувшем году на каждый из маршрутов вышли по два автобуса с экскурсоводами.

ИСТОЧНИК KP.RU