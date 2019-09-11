2019-09-11T11:24:03+03:00
Общество

«Ааааа, как красиво»: На видео из Майами Русская русалка Влада Чигирева продемонстрировала идеальный шпагат

Съемку на фоне заката всего за пару часов посмотрели несколько тысяч человек
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Головокружительные гимнастические па продемонстрировала Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева. Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.Головокружительные гимнастические па продемонстрировала Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева. Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.
Изменить размер текста:

Головокружительные гимнастические па на фоне океана продемонстрировала Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева. Российская спортсменка на пляже в Майами показала фрагмент программы, с которой команда выступает на соревнованиях, приводя болельщиков в неописуемый восторг. Рассмотреть, как это выглядит на песке, на фоне воды и заката, смогли поклонники Русской русалки - видео она опубликовал в своем Инстаграм. Надо сказать, что всего за пару часов его уже посмотрели больше трех тысяч поклонников гимнастки.

chigirevavladachigirevavlada
Вместо музыки - шум океана Вместо бассейна - сам океан
1561 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Вместо музыки - шум океана, место бассейна - сам океан, - написала спортсменка-ростовчанка. - Такое синхронное плавание мне однозначно нравится.

Подписчики поддержали свою любимицу комментариями: «Какая пластика, какая грация!», «Молодец», «Божественно», «Ааааа, как красиво», «Я прямо залипла» и «Можно смотреть бесконечно».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели вытащили из воды рыбака, перевернувшегося на лодке в Ростовской области
Десять гандболисток «Ростов-Дона» сыграют в сборной России
Ростовчан испугали боевые истребители в небе над городом
Рецидивист угнал карету скорой помощи в Ростовской области
Автомобилист сбил девочку на пешеходном переходе в Ростовской области
Может перекинуться на дома: в Новочеркасске тушат крупный ландшафтный пожар
Самая сексапильная блондинка России Виктория Лопырева всерьез увлеклась йогой
В Ростове-на-Дону пройдет джазовый фестиваль с участием известных музыкантов Италии, Германии и США
«Какая шикарная!»: «Мисс Россия» Татаьяна Котова в маленьком черном платье сразила поклонников
Докатался до уголовки: житель Пролетарского района угнал у фермера трактор
Женщина во время семейной ссоры ударила мужа ножом в грудь в Ростовской области
Донские пограничники поймали подозреваемого в педофилии на границе с Украиной