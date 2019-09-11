«Ааааа, как красиво»: На видео из Майами Русская русалка Влада Чигирева продемонстрировала идеальный шпагат
Головокружительные гимнастические па на фоне океана продемонстрировала Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева. Российская спортсменка на пляже в Майами показала фрагмент программы, с которой команда выступает на соревнованиях, приводя болельщиков в неописуемый восторг. Рассмотреть, как это выглядит на песке, на фоне воды и заката, смогли поклонники Русской русалки - видео она опубликовал в своем Инстаграм. Надо сказать, что всего за пару часов его уже посмотрели больше трех тысяч поклонников гимнастки.
- Вместо музыки - шум океана, место бассейна - сам океан, - написала спортсменка-ростовчанка. - Такое синхронное плавание мне однозначно нравится.
Подписчики поддержали свою любимицу комментариями: «Какая пластика, какая грация!», «Молодец», «Божественно», «Ааааа, как красиво», «Я прямо залипла» и «Можно смотреть бесконечно».
ИСТОЧНИК KP.RU