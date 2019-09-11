Донские пограничники поймали подозреваемого в педофилии на границе с Украиной

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-11T11:31:05+03:00

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В Ростовской области пограничники задержали подозреваемого в педофилии, который находился в федеральном розыске, сообщили в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.

Подозреваемый в совершении тяжкого преступления мужчина пытался попасть в Россию через автомобильный пункт пропуска «Донецк».

- Мужчину разыскивали за «Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста», - отметили в ведомстве.

В этом году на ростовском участке российско-украинской границы пограничники задержали 200 человек, находящихся в розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU