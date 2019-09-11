Женщина во время семейной ссоры ударила мужа ножом в грудь в Ростовской области

СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-11T12:02:30+03:00

Полицейские изъяли с места преступления нож и одежду Фото: Кирилл ЧАЩИН

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде

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Крупная ссора молодой семейной пары из Новочеркасска закончилась больницей и подпиской о невыезде.

В своем доме супруги серьезно повздорили из-за взглядов на жизнь. В какой-то момент у 31-летней дончанки сдали нервы, и она в приступе гнева ударила ножом в грудь своего 24-летнего мужа.

Женщина нанесла супругу проникающее колото-резаное ранение надключной области слева с повреждением сосудистого пучка. Пострадавший в течение нескольких месяцев будет проходить лечение.

- Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах Ростовской области.

Полицейские изъяли с места преступления нож и одежду, в которой она была в день злополучной семейной ссоры.

ИСТОЧНИК KP.RU