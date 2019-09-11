Женщина во время семейной ссоры ударила мужа ножом в грудь в Ростовской области
Крупная ссора молодой семейной пары из Новочеркасска закончилась больницей и подпиской о невыезде.
В своем доме супруги серьезно повздорили из-за взглядов на жизнь. В какой-то момент у 31-летней дончанки сдали нервы, и она в приступе гнева ударила ножом в грудь своего 24-летнего мужа.
Женщина нанесла супругу проникающее колото-резаное ранение надключной области слева с повреждением сосудистого пучка. Пострадавший в течение нескольких месяцев будет проходить лечение.
- Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах Ростовской области.
Полицейские изъяли с места преступления нож и одежду, в которой она была в день злополучной семейной ссоры.
ИСТОЧНИК KP.RU