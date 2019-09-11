Докатался до уголовки: житель Пролетарского района угнал у фермера трактор

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-11T12:54:08+03:00

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В Пролетарском районе местные стражи порядка раскрыли угон трактора. Заявление о пропаже К-701 подал директор одного из крестьянско-фермерских хозяйств. Он рассказал, что утром пришел с проверкой на полевой стан и не обнаружил трактора. Полицейские очертили круг из тех, у кого был доступ к машине повышенной проходимости, среди них оказался 62-летний работник хозяйства.

- Сотрудникам полиции он пояснил, что ночью пришел на поле, так как дверь трактора была не заперта мужчина забрался в кабину и, воспользовался несъемным ключом, завел двигатель и уехал, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Трактор вернули на полевой стан, а в отношении работника возбудили уголовное дело. За угон без цели хищения ему грозит до трех лет лишения свободы. На время расследования с мужчины взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU