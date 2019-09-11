«Какая шикарная!»: «Мисс Россия» Татаьяна Котова в маленьком черном платье сразила поклонников

СЕГОДНЯ 13:13 2019-09-11T13:13:04+03:00

Подписчики в восторге от стройных ног красавицы

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О том, что заряжает и мотивирует лично ее, рассказала «Мисс Россия» Татьяна Котова, проиллюстрировав пост-мотивацию снимком в маленьком черном платьице, которое выгодно подчеркнуло ее загорелые ноги и зону декольте.

- Идя к своей мечте, мы с каждым днем становимся сильнее, - написала красавица в Инстаграм. - Это всегда заряжает и мотивирует.

В итоге снимок оценили свыше 20 тысяч человек. При этом не меньше сотни высказались на тему внешнего вида красотки.

kottova Идя к своей мечте, мы с каждым днем становимся сильнее.

- Прям восторг! Вот на вас реально всегда смотрю с восхищением и удовольствием, - написала одна.

- О эти ноги, - высказался другой подписчик.

Были и такие комментарии: «Какая шикарная», «Нереальная», «Такая красотка, прям ух», «Сколько труда в этих ножках», «Обожаю Ваши рельефные бедра!», «Очень экстравагантно», «Вау. Очень красиво!» и «Каждая клетка тела - прекрасна!».

ИСТОЧНИК KP.RU