«Какая шикарная!»: «Мисс Россия» Татаьяна Котова в маленьком черном платье сразила поклонников
О том, что заряжает и мотивирует лично ее, рассказала «Мисс Россия» Татьяна Котова, проиллюстрировав пост-мотивацию снимком в маленьком черном платьице, которое выгодно подчеркнуло ее загорелые ноги и зону декольте.
- Идя к своей мечте, мы с каждым днем становимся сильнее, - написала красавица в Инстаграм. - Это всегда заряжает и мотивирует.
В итоге снимок оценили свыше 20 тысяч человек. При этом не меньше сотни высказались на тему внешнего вида красотки.
- Прям восторг! Вот на вас реально всегда смотрю с восхищением и удовольствием, - написала одна.
- О эти ноги, - высказался другой подписчик.
Были и такие комментарии: «Какая шикарная», «Нереальная», «Такая красотка, прям ух», «Сколько труда в этих ножках», «Обожаю Ваши рельефные бедра!», «Очень экстравагантно», «Вау. Очень красиво!» и «Каждая клетка тела - прекрасна!».
ИСТОЧНИК KP.RU