Самая сексапильная блондинка России Виктория Лопырева всерьез увлеклась йогой

СЕГОДНЯ 13:33 2019-09-11T13:33:54+03:00

А глядя на нее, один из поклонников поверил в слова писателя Достоевского

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Молодая мама Виктория Лопырева рассказала о новом увлечении. Самая сексапильная блондинка России поделилась, что нашла время для занятий йогой.

- Некоторое время назад я начала заниматься и огои , которую раньше не воспринимала и на которую не хватало времени, - написала в своем Инстаграм Лопырева. - Учусь слышать себя и через себя - всех вокруг.

Кроме того, «Мисс Россия» образца 2003 года уверена, что миру не хватает любви и гармонии, он слишком прагматичен.

- Деньги, власть, связи, карьера, постоянная суета, спешка... Ты мне, я тебе... Даже искусство давно коммерциализировано. Что-то должно измениться, иначе мы сами себя загоним в тупик, - перед своим признанием об увлечении поделилась красавица.

lopyrevavika Фото @mareta_photography

Поклонники мгновенно отреагировали, на прочитанное.

- Супер состояние: прочувствовала каждое слово, - пишет одна из Интернет-подписчиц. - Энергии очень мощные какие-то стали...

- Достоевский сказал «Мир красотой спасен будет!», - привел слова великого классика другой Интернет-пользователь. - И, когда смотришь на вас Виктория, Достоевскому веришь.

Еще одна пожелала молодой маме: «Жить, любить и сиять».

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ИСТОЧНИК KP.RU