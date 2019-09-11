Может перекинуться на дома: в Новочеркасске тушат крупный ландшафтный пожар

СЕГОДНЯ 13:44 2019-09-11T14:38:15+03:00

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В среду, 11 сентября, спасатели тушат крупный пожар в районе Новочеркасска. Горит сухая трава неподалеку от улицы Макаренко.

- Сообщение о возгорании поступило в 12:05. Огнем охвачено 400 квадратных метров. К тушению привлечены силы и средства 7 единиц техники и 19 человек, в том числе от МЧС 4 единицы техники и 13 пожарных, - рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.

Специалисты присвоили пожару второй ранг опасности. Угрозы населенному пункту нет.

По словам очевидцев, огонь распространяется с большой скоростью из-за сильных порывов ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU