2019-09-11T14:38:15+03:00
Общество

Может перекинуться на дома: в Новочеркасске тушат крупный ландшафтный пожар

Огнем охвачено 400 квадратных метров
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Фото: vk "Большой Новочеркасск (Подслушано)" Мужчина СедойФото: vk "Большой Новочеркасск (Подслушано)" Мужчина Седой
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В среду, 11 сентября, спасатели тушат крупный пожар в районе Новочеркасска. Горит сухая трава неподалеку от улицы Макаренко.

- Сообщение о возгорании поступило в 12:05. Огнем охвачено 400 квадратных метров. К тушению привлечены силы и средства 7 единиц техники и 19 человек, в том числе от МЧС 4 единицы техники и 13 пожарных, - рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.

Специалисты присвоили пожару второй ранг опасности. Угрозы населенному пункту нет.

По словам очевидцев, огонь распространяется с большой скоростью из-за сильных порывов ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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