Автомобилист сбил девочку на пешеходном переходе в Ростовской области
Ребенка с травмами доставили в больницу
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТПФото: Сергей ГАПОН
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В среду, 11 сентября, водитель автомобиля "ВАЗ-21124" в селе Чалтырь Ростовской области сбил девочку в районе дома № 57 на улице 3-я Линия.
Юная дончанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В 11 часов 45 минут 25-летний автомобилист допустил наезд на 13-летнюю девочку-пешехода.
- В результате ДТП ребенок с травмами доставлен в больницу, - рассказали в УГИБДД по Ростовской области.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU