2019-09-11T15:11:53+03:00
Общество

Автомобилист сбил девочку на пешеходном переходе в Ростовской области

Ребенка с травмами доставили в больницу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТППравоохранители устанавливают обстоятельства ДТПФото: Сергей ГАПОН
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В среду, 11 сентября, водитель автомобиля "ВАЗ-21124" в селе Чалтырь Ростовской области сбил девочку в районе дома № 57 на улице 3-я Линия.

Юная дончанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В 11 часов 45 минут 25-летний автомобилист допустил наезд на 13-летнюю девочку-пешехода.

- В результате ДТП ребенок с травмами доставлен в больницу, - рассказали в УГИБДД по Ростовской области.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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