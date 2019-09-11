2019-09-11T16:58:40+03:00
Общество

Рецидивист угнал карету скорой помощи в Ростовской области

Мужчина решил поехать на машине по своим делам
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемый поехал на "скорой" по своим деламПодозреваемый поехал на "скорой" по своим деламФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Полицейские задержали ранее судимого 40-летнего дончанина, угнавшего автомобиль скорой помощи в слободе Дегтево Миллеровского района Ростовской области.

Безработный мужчина поехал на автомобиле по своим делам в соседние поселки. Правоохранители нашли карету скорой помощи в хуторе Еритовка.

- Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах донского региона.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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