Рецидивист угнал карету скорой помощи в Ростовской области
Мужчина решил поехать на машине по своим делам
Подозреваемый поехал на "скорой" по своим деламФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Полицейские задержали ранее судимого 40-летнего дончанина, угнавшего автомобиль скорой помощи в слободе Дегтево Миллеровского района Ростовской области.
Безработный мужчина поехал на автомобиле по своим делам в соседние поселки. Правоохранители нашли карету скорой помощи в хуторе Еритовка.
- Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах донского региона.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU