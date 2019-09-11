2019-09-11T17:12:23+03:00
Общество

Ростовчан испугали боевые истребители в небе над городом

Самолеты выполняли фигуры [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Истребители летали парами. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону" Паша ГуринИстребители летали парами. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону" Паша Гурин
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В среду, 11 сентября, жители Ростова-на-Дону увидели боевые истребители над городом. Самолеты летали парами и выполняли в небе фигуры.

Многие ростовчане не знали откуда взялась техника и начали строить разнообразные предположения. Одни сообщали, что это подарок горожанам на День города, а другие строили версии о защите границ.

Полет истребителей.

- Там в небе целый эскорт и вертолет, и истребители, и борт №1, - рассказал Николай Ткаченко.

- На Западном такой грохот стоит, будто война началась, - сообщила Татьяна Плотник.

Горожане жаловались на то, что полеты истребителей доставляют им неудобства из-за громкого звука.

В пресс-службы Южного военного округа сообщили, что поводов для беспокойства нет. Идет плановая боевая подготовка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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