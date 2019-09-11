Ростовчан испугали боевые истребители в небе над городом
В среду, 11 сентября, жители Ростова-на-Дону увидели боевые истребители над городом. Самолеты летали парами и выполняли в небе фигуры.
Многие ростовчане не знали откуда взялась техника и начали строить разнообразные предположения. Одни сообщали, что это подарок горожанам на День города, а другие строили версии о защите границ.
Полет истребителей.
- Там в небе целый эскорт и вертолет, и истребители, и борт №1, - рассказал Николай Ткаченко.
- На Западном такой грохот стоит, будто война началась, - сообщила Татьяна Плотник.
Горожане жаловались на то, что полеты истребителей доставляют им неудобства из-за громкого звука.
В пресс-службы Южного военного округа сообщили, что поводов для беспокойства нет. Идет плановая боевая подготовка.
ИСТОЧНИК KP.RU