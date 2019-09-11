2019-09-11T17:42:34+03:00
Общество

Десять гандболисток «Ростов-Дона» сыграют в сборной России

Спортсменки готовятся к матчу с командой Швейцарии
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовские гандболистки будут тренироваться под руководством Амброса Мартина. Фото: пресс-служба гандбольного клуба "Ростов-Дон"Ростовские гандболистки будут тренироваться под руководством Амброса Мартина. Фото: пресс-служба гандбольного клуба "Ростов-Дон"
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Сборная России по гандболу составила список игроков, которые начнут готовиться к отборочным матчам Евро-2020. В состав главной команды страны войдут девять игроков «Ростов-Дона», сообщает пресс-служба донской команды.

– В число игроков вошли Анна Вяхирева, Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова, Ксения Макеева, Юлия Манагарова, Валерия Маслова, Ирина Никитина, Анна Седойкина и Анна Сень, – отметили в клубе.в

Сейчас сборная собирается на учебно-тренироочный сбор на базе в Новогорске. В Ростов-на-Дону команда приедет 17-го сентября, где и продолжит подготовку к поединку со Словакией.

Известно, что билеты на матч, который состоится 25 сентября, поступили в продажу. Российские гандболистки сыграют с соперницами из Швейцарии 29 сентября.

Для Амброса Мартина, который является главным тренером «Ростов-Дона», встреча со Словакией станет первой в качестве наставника национальной команды России. Он сменил на этом посту Евгения Трефилова, покинувшего свою должность по состоянию здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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