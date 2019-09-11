Спасатели вытащили из воды рыбака, перевернувшегося на лодке в Ростовской области

11 Сент. 18:15 2019-09-11T18:15:19+03:00

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В Ростовской области спасли рыбака, который едва не погиб из-за перевернувшейся лодки. Происшествие случилось в среду, 11 сентября, в районе балки Большая Садковка в хуторе Русском.

Дончанин отправился на рыбалку на надувной резиновой лодке, но не рассчитал погодные условия. В какой-то момент мужчина не справился с разбушевавшейся стихией и оказался в холодной воде. Рыбак находился без надувного жилета, но в лодке оказался спасательный круг, который он надел.

Знакомые дончанина вышли на другой лодке на воду, но самостоятельно помочь товарищу не смогли, поэтому вызвали подмогу.

- Спасатели доставили рыбака на берег. Мужчина находился в критическом состоянии из-за переохлаждения, но от госпитализации отказался.Спасатели вернулись и за его друзьями, которые из-за сильного ветра сами не смогли доплыть к берегу, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Затем спасатели вытащили из воды знакомых рыбака, которые пришли ему на помощь. Из-за сильного ветра мужчины не могли доплыть до берега.

ИСТОЧНИК KP.RU